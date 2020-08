Charts Japon : la PS4 désormais sous la 3DS

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 août 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Inutile de trop s'attarder sur le bilan software avec les squatteurs du moment, car c'est surtout du coté du hardware que vient la surprise, d'ailleurs mauvaise pour Sony : avec moins de 1000 unités vendues la semaine dernière, la PS4 est désormais sous la 3DS pourtant considérée morte depuis bien longtemps.Certes, la relève arrive (mais dans quand même 3 mois) et ça restera surprenant quand on sait que les supports Sony ont l'habitude de survivre un certain temps au Japon tant la transition se fait sur la longueur. Mais entre un planning de sorties peu percutant et le simple fait que la PS5 sera rétrocompatible, tout porte à croire que la PS4 peut se préparer à rendre les armes, sans trop espérer passer le cap des 10 millions.Seule (petite) bonne nouvelle pour Sony :a inversé sa courbe avec un léger boost de ventes, probablement grâce au bouche-à-oreille local.