Resident Evil (Netflix) : premières informations

Annoncé depuis un bon moment, l'adaptation Netflix de Resident Evil commence à livrer ses premières informations concrètes et c'est déjà la surprise en apprenant que cette nouvelle série va mettre en avant les enfants d'un certain Wesker, antagoniste le plus connu de la franchise.



Plus précisément, la narration suivra Jade et Billie Wesker, mais à travers deux époques. La première, ce sera plus ou moins la notre où les deux enfants âgés de 14 ans viennent vivre à « New Raccoon City », ville majoritairement industrielle mais dont la normalité va vitre être remise en question tant le père y cache de sombres secrets.



La deuxième époque, c'est tout simplement le futur (une quinzaine d'années plus tard) où Jade est cette fois trentenaire, devant survivre dans un monde apocalyptique où il ne reste que 3 millions d'humains encore en vie éparpillés un peu partout, face à plus ou moins 6 milliards de zombies et autres créatures bouffant tout ce qui bouge.



Patience pour le reste.