Monster Hunter World : ultime RDV ce vendredi

Il fallait bien que ça arrive en dépit de l'énorme succès du jeu (le plus gros de l'histoire de Capcom) : Monster Hunter World va aborder l'ultime étape de son suivi et « le combat final » sera présenté ce vendredi 28 août à 14h00 durant une longue vidéo de présentation.



On vous laisse spéculer sur l'identité de la nouvelle bestiole à déboîter prochainement, pendant que ceux qui voient plus loin sont pleinement conscients que les développeurs préparent sûrement (et assurément même) un deuxième épisode pour la prochaine génération de consoles.