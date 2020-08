[LEAK] Des infos pour COD Black Ops : Cold War [UPDATE : et une date de sortie] [LEAK] Des infos pour COD Black Ops : Cold War [UPDATE : et une date de sortie]

C'est demain en fin de journée que Call of Duty Black Ops : Cold War ouvrira le premier chapitre de sa communication, et il était quand même temps quand on sait que les nouveaux crus sont généralement annoncés aux alentours du mois de mai.



Mais comme d'habitude, il n'y aura pas besoin d'attendre jusque là pour s'abreuver de quelques leaks tirés de l'excellente source C.Intel qui n'en est pas à son premier coup pour tout ce qui touche à cette licence de longue date. Retenons donc que :



- C'est développé par Treyarch et Raven Software

- C'est la suite directe du premier Black Ops

- La campagne solo nous fera incarner un dénommé « Persée ».

- Retour de personnages connus comme Hudson, Woods et Mason.

- Quelques lieux : Vietnam, Berlin (Est), QG du KGB, Turquie…

- Modes multi et retour du mode Zombies



- Trois versions (dont la standard)

- Une étrange édition « cross-gen » qui pourrait laisser entendre qu'il n'y aura pas de MAJ gratuite entre deux consoles de même famille

- Une édition ultime qui inclus d'habituels skins bonus et un Battle Pass



- Toutes précommandes, quelle que soit la version, permettra de repartir avec un accès pour la future bêta multi, un pack d'armes et la possibilité d'incarner Woods dans le mode Warzone





UPDATE

Toujours selon les mêmes sources :



- Prévu le 13 novembre sur PC/PS4/One.

- Sur Next Gen dès leur lancement.

- La partie multi sera dévoilée le 9 septembre.