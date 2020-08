Commandos 2 HD trouve date sur consoles Commandos 2 HD trouve date sur consoles

Déjà disponible sur PC, Commandos 2 HD Remaster arrivera enfin sur PlayStation 4 et Xbox One pour le 18 septembre, d'ailleurs accompagné de Praetorians HD Remaster qui permettra de miser sur un achat séparé ou un Double-Pack, dans ce deuxième cas également en boîte.



Pour en revenir au premier coté, outre le fait qu'une version Switch arrivera quelques semaines après, on espère que cette conversion sera plus jouable qu'à l'époque 128 bits, ce qui ne permettra pas d'oublier les retours des PCistes qui hurlent encore devant le coop passé à la trappe, les bugs et l'inexplicable censure.



Rappelons en passant qu'un nouveau Commandos est actuellement en préparation, qui sortira lui aussi sur PC et consoles (sans plus de précisions).