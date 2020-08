Malgré le retard, Phantasy Star Online 2 dépasse le million de joueur en occident

L'énorme retard (8 ans par rapport au Japon) et la masse de concurrent sur le modèle du jeu à service n'auront pas empêchéde rencontrer son public en dehors de l'Asie, Sega Sammy annonçant avoir dépassé le million de joueur occidental incluant donc la Xbox One (sorti dessus le 15 avril), le Windows Store (27 mai) et enfin Steam (5 août).Un « succès » aux yeux de l'éditeur qui peut donc remercier Microsoft d'avoir poussé la localisation, qui perdurera l'année prochaine avec le lancement mondial de, à prendre comme un jeu à part qui évoluera dans son propre coin. Comme pour l'original, cette nouvelle expérience sortira chez nous exclusivement sur PC et Xbox (One & SX), tandis que le Japon n'aura inversement droit qu'aux versions PS4 et Switch, cette dernière via le Cloud Gaming.Pour revenir au million de joueur, l'équipe annonce fêter ce palier avec un bonus x2 pour toutes les récompenses (dont l'xp et le pognon) jusqu'au 26 août.