Malgré les critiques, The Dark Pictures : Man of Medan a dépassé le million de ventes

En dépit de critiques très moyennes, le premier volet de lade Supermassive a rencontré son petit succès : Bandai Namco annonce plus d'un million de ventes, avec en sous-entendu une grosse part pour l'Europe vu que l'éditeur estime qu'il y a davantage de public à devoir conquérir aux USA et en Asie.Bonus d'informations :- C'est la branche européenne de Bandai Namco qui a joué un grand rôle pour faire revenir sur consoles(prévu à la fin du mois).est toujours en développement avec Tarsier Studios mais maintenant que le développeur appartient à Embracer/THQ Nordic, Bandai Namco cherche un nouveau partenaire pour éventuellement prolonger la licence à l'avenir.- Pour en revenir à Supermassive,(deuxième volet de Dark Pictures) a droit à une interview de l'acteur Will Poulter en attendant la sortie prévue le 30 octobre 2020.- Pour les retardataires, on rappelle queest actuellement disponible sur le service Game Pass.