Warner Bros confirme le titre complet de Suicide Squad et l'annonce proche du prochain Warner Montréal Warner Bros confirme le titre complet de Suicide Squad et l'annonce proche du prochain Warner Montréal

Le DC Fandom, ça approche et vous pouvez aujourd'hui retenir deux choses supplémentaires. La première, c'est l'officialisation du titre complet du prochain Rocksteady qui sera bien Suicide Squad : Kill the Justice League et la présentation tombera dans la nuit du 22 au 23 août (à 02h00 du matin).



En second lieu, et autre rumeur confirmée, c'est que c'est dans les mêmes eaux que sera dévoilé le prochain jeu de Warner Montréal qui selon les rumeurs seraient donc Gotham Knight.



D'ailleurs, un nouveau leak vient de tomber à ce sujet et prenons quelques pincettes en attendant :



- Sortirait en novembre 2020 sur PC/PS5/PS4/SX/One.

- Sorte de reboot de la franchise Batman Arkham.

- Batman, Robin, Nightwing et Batgirl jouables.