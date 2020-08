One Piece PW4 : des visuels de Killer One Piece PW4 : des visuels de Killer

Après Jump Force hier, on reprend le suivi des jeux Bandai Namco avec quelques visuels pour Killer, nouveau personnage annoncé pour le Season Pass de One Piece : Pirate Warriors 4, et plus précisément le deuxième pack spécial « Génération Terrible » qui inclura également le déjà confirmé X-Drake, ainsi que Urouge si l'on en croit les leaks.



Ces mêmes leaks qui indiquent que le troisième et dernier pack sera consacré à Wano, avec Kinemon, Oden et Kiku.