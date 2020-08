Dragon Ball FighterZ prend RDV ce dimanche Dragon Ball FighterZ prend RDV ce dimanche

Bandai Namco avait promis un show spécialement consacré à Dragon Ball FighterZ ce mois-ci et le voilà daté : ce sera ce dimanche 16 août à suivre en Live à 20h00.



Au programme, un mot sur l'eSport, de la MAJ et… un tout nouveau trailer, donc vraisemblablement pour le ou les prochains personnages du Fighter Pass 3 encore en cours, qui n'a pour l'heure accueilli que Kefla et Goku Ultra Instinct.



On vous laisse spéculer sur l'identité des restants.