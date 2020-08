Si vous aviez déjà coché le 9 octobre pour bien penser à la sortie de, il faudra faire une petite rature puisque Codemasters nous annonce un report, heureusement pas bien gros puisqu'il sera seulement d'une semaine, le lancement étant maintenant signé pour le 16 octobre, toujours sur PC/PS4/One.Les deux Next Gen l'accueilleront dès le lancement (c'est à dire on ne sait quand) avec une upgrade 120FPS, et Stadia terminera le programme début 2021.