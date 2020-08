Officiel : Yoshinori Ono quitte Capcom Officiel : Yoshinori Ono quitte Capcom

Tel un cheveu sur la soupe, du moins si on a esquivé les dernières rumeurs du moment, un communiqué tombe en ce dimanche pour annoncer que Yoshinori Ono quittera Capcom durant l'été après avoir passé 30 ans au coeur de la boîte, d'abord sur des rôles très secondaires avant qu'on lui laisse la main sur des titres comme Chaos Legion ou encore Onimusha : Dawn of Dreams, jusqu'à véritablement exploser sur le devant de la scène avec Street Fighter IV.



L'âge d'or pour cet homme qui se trimballe un goodie Blanka un peu partout, jusqu'aux heures plus assombries de la génération actuelle, avec un Street Fighter V qui n'a pas connu un aussi grand succès que l'espérait Capcom, le flop de Marvel VS Capcom Infinite, sans parler du projet Deep Down qui a sombré dans les abysses.



Si ce n'est pas officiel, le coup de grâce aurait été porté sur le développement chaotique de Street Fighter VI, Ono ayant été (selon l'insider Dusk Golem) vulgairement dégagé du projet qui accuse un an de retard.



Une nouvelle page se tourne, et Capcom devrait comme de coutume s'en remettre, eux qui ont déjà perdu énormément de stars depuis une bonne vingtaine d'années, ne les empêchant pas d'enchaîner des bénéfices records depuis quelques temps.