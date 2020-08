Bandai Namco : Meruem (HxH) dans Jump Force, et Killer pour One Piece : Pirate Warriors 4 Bandai Namco : Meruem (HxH) dans Jump Force, et Killer pour One Piece : Pirate Warriors 4

Le dernier numéro du magazine Weekly Jump a apporté quelques informations sur le suivi de certaines adaptations Bandai Namco, et on débutera avec Jump Force qui accueillera d'ici la fin d'année Meruem de Hunter x Hunter, deuxième représentant du Pass 2 qui a déjà fourni Todoroki (My Hero Academia).



(Rappel : une version Switch est attendue le 28 août, intégrant le contenu du Pass 1)



Et dans le même temps, on nous confirme que Killer accompagnera X-Drake dans le second pack (non daté) de One Piece : Pirate Warriors 4, confirmant le leak de juillet.



Pack Génération Terrible :

- X-Drake

- Urouge

- Killer



Pack Wano :

- Kinemon

- Oden

- Kiku