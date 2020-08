[FY] Printemps record pour Nintendo, et une Switch désormais au-dessus des 60 millions [FY] Printemps record pour Nintendo, et une Switch désormais au-dessus des 60 millions

On reste dans les chiffres en passant au dernier des trois constructeurs, donc Nintendo, l'un de ceux qui ont le plus profité du Covid-19 en affichant son propre record absolu pour un printemps : quasiment 850 millions de bénéfices nets, contre 132 millions l'année dernière. Boom.



Niveau données :



- 5,68 millions de Switch vendues au printemps (+166%)

- Dont 2,6 millions de Switch Lite

- 61,44 millions de Switch au total (dont 8,8 millions de Switch Lite)



- Sur le même laps de temps, seules la Wii et la DS faisaient mieux.

- Au moment où l'on écrit ces lignes, la Switch a donc dû dépasser le total de la NES (62 millions) et a désormais comme prochain challenger la 3DS (75 millions).



Pour ce dernier point, l'affaire devrait être bouclée d'ici le 31 mars 2020 puisque Nintendo anticipe officieusement (selon les sources de Bloomberg) encore 20 millions de Switch supplémentaires, ce qui la mènerait aux alentours des 81 millions pour ses 4 ans de carrière, dépassant d'un coup les totaux de la 3DS, la PSP et la GBA.



Enfin en bonus :



- Hausse de 230 % des revenus abo Nintendo Switch Online

- 55 % des jeux vendus au printemps l'ont été sur l'eShop (pandémie oblige)

- Petite hausse de 32 % des revenus mobiles (effet Animal Crossing)