GreedFall a atteint le million de ventes

Avec, les français de Spiders ont enfin pu percer dans le monde du RPG occidental avec aujourd'hui plus d'un million de ventes (PC/PS4/One), soit leur plus grand succès et c'est mérité puisqu'il s'agit aussi de leur titre le mieux accueilli aussi bien par la presse que les joueurs.Une douloureuse ironie pour Focus Home qui aura donc poussé le studio jusqu'à sa maturité, sans jamais penser un seul instant se le faire voler par un autre, Nacon (BigBen) en l'occurrence, avec qui Spiders prépare désormais son action-RPGprenant place dans une version alternative de la Révolution Française, le tout sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X (pas de date pour le moment).