Detroit Become Human dépasse les 5 millions

Porté par les habituelles promotions sur PS4 mais également l'arrivée du jeu sur l'Epic Games Store et Steam (avec un certain impact nous dit-on du coté du marché asiatique),aura réussi à se faire quasiment 2 millions d'unités supplémentaires en un peu moins d'un an, pour un total de 5 millions au total.Nous disions justement en septembre 2019 que siavait été très vite battu, il faudrait en revanche suer un peu pour dépasser les ventes demais il semble que c'est désormais une haute possibilité : ce dernier s'est arrêté à 5,3 millions (avec un probable bonus depuis).