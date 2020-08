Eiyuden Chronicle atteint les 2,25 millions d'euros (nouveaux paliers et quelques infos)

Petit pointqui continue sa progression sur Kickstarter avec encore l'équivalent de 250.000 euros récoltés depuis le dernier rapport, pour un total actuel de 2,25 millions d'euros alors qu'il reste encore 25 jours de financement.Les paliers précédemment débloqués :- Mode Forteresse- Versions consoles- Mini-jeu de cuisine- Mode New Game Plus- Davantage de moyens mis sur les effets sonores- Localisation en Chine- Système de guilde- Nouveau personnage (101e) : Perrielle- Mini-jeu de pêche- Nouveau personnage (102e) : Yuferius VIILes paliers débloqués entre temps :- Nouveau personnage (103e) : Hildi- Nouveau mini-jeu de combat- Nouveau personnage (104e) : Maxim- Localisation coréenne- Bande-son orchestraleOutre de nouveaux personnages, l'un des prochains paliers en vue sera donc un système permettant de converser avec son équipe durant l'exploration, chose qu'on connaît déjà dans des licences commeet qui demandera donc aux développeurs de proposer une tonne de nouvelles lignes de texte (dans toutes les langues), surtout vu le casting attendu.Quelques informations en passant :- Le système de combat reposera sur le positionnement de vos personnages- Cela inclus la prise en compte de la classe de chacun mais également la topographie : l'un des fondamentaux est de mettre les archers en position surélevée- Possibilité d'exploiter les décors (comme brûler des coins d'herbe)- Le mode New Game Plus permettra d'accéder d'entrée aux compagnons déjà débloqués dans le premier rush, avec derrière rehausse de la difficulté, nouveau pattern pour les boss et options de handicap si vous avez envie de vous pourrir la vie