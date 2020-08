Avengers : le DLC Spider-Man (gratuit) exclusif aux versions PlayStation 5 et PlayStation 4 Avengers : le DLC Spider-Man (gratuit) exclusif aux versions PlayStation 5 et PlayStation 4

C'était une simple rumeur et ça paraissait trop gros pour que ce soit vrai, mais ça l'est : Spider-Man sera bien un personnage exclusif aux consoles PlayStation pour le jeu Marvel's Avengers, et arrivera sous forme d'un DLC gratuit début 2021.



Ce sera apparemment l'unique différence entre chaque version, le reste du contenu de base comme le suivi (100% gratuit) étant identique sur PC, PS5, SX, PS4 et One.