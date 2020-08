Charts UK : Ghost of Tsushima en résistance Charts UK : Ghost of Tsushima en résistance

Au Royaume-Uni, le calme actuel permet à Ghost of Tsushima de se maintenir à la première place pour la troisième semaine consécutive, toujours suivi par l'endurant Animal Crossing : New Horizons qui selon les estimations de GamesIndustry n'a encore besoin que d'un seul mois pour devenir l'épisode le plus vendu de la saga (devant l'épisode 3DS). Et encore, on parle en terme physique : en comptant le dématérialisé, l'épisode Switch a déjà récupéré sa médaille d'or depuis un moment.



Parmi les autres sorties :



- Destroy All Humans (qui fait 50 % de plus que le précédent).

- Skater XL qui fait une bonne entrée alors qu'il était déjà disponible en Early Access. Rappelons que selon un sondage, Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2 fait partie des plus grosses attentes de fin d'année sur ce territoire.

- Streets of Rage 4 (14e) qui vient seulement d'accueillir sa nouvelle version boîte.

- Fairy Tail (15e) qui n'a donc pas trouvé beaucoup de fans au Royaume-Uni.



1. Ghost of Tsushima (=)

2. Animal Crossing : New Horizons (=)

3. Destroy All Humans Remake (New)

4. Mario Kart 8 Deluxe (+1)

5. F1 2020 (-2)

6. Paper Mario : The Origami King (-2)

7. Skater XL (New)

8. The Last of Us : Part 2 (-2)

9. Grand Theft Auto V (-1)

10. Minecraft Switch (-3)