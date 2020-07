[LEAK] Cuphead en approche sur PS4 [LEAK] Cuphead en approche sur PS4

Tout porte à croire que Cuphead va faire parler de lui en fin de journée, le titre venant d'apparaître en douce sur le PlayStation Store (juste l'icône, donc pas de fiche accessible pour le moment), pendant que Geoff Keighley nous prévient justement qu'une annonce doit être faite à 17h00 dans le cadre du Summer Game Fest, en rapport avec « l'un de nos studios indés favoris ».



Que les joueurs PS4 s'apprêtent à découvrir cette petite perle, en notant qu'il est également possible que le Studio MDHR fasse coup double en balançant en simultané le fameux DLC « The Delicious Last Course » annoncé depuis l'année dernière.