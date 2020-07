Ghost of Tsushima : un nouveau mode de difficulté Ghost of Tsushima : un nouveau mode de difficulté

Sony et Sucker Punch nous signalent que Ghost of Tsushima vient d'accueillir sa MAJ 1.05, incluant un nouveau mode de difficulté, en plus de quelques autres détails que l'on va décrire.



Mode de difficulté : Lethal

- Ennemis bien plus puissants, mais ça vaut aussi pour Jin

- Ces mêmes ennemis sont plus agressifs et vous détectent plus vite

- Les fenêtres de contre et esquive ont été réduites



Nouvelles options d'accessibilité

- Ennemis moins réactifs

- Possibilité de bloquer les attaques imparables

- Les ennemis marquent une pause dans le combo après vous avoir touché

- Les ennemis ne vous attaquent plus pendant que vous vous soignez



Divers

- Option pour augmenter à 150 % la taille des textes

- Option pour désactiver le nom de l'interlocuteur dans les sous-titres

- Nouvelles couleurs de sous-titres

- Quelques corrections de bugs