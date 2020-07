[Rumeur] DigiTimes : Sony souhaiterait entre 120 et 170 millions de PS5 produites en 5 ans [Rumeur] DigiTimes : Sony souhaiterait entre 120 et 170 millions de PS5 produites en 5 ans

Le site DigiTimes nous rapporte que selon leurs sources basées sur les chaînes d'approvisionnement taïwanais, Sony aura lâché comme objectif une production allant de 120 à 170 millions de PlayStation 5 en l'espace de 5 ans, dont 10 millions pour cette fin d'année. Un chiffre bien supérieur à la PlayStation 4 (110 millions en bientôt 7 ans) et surtout, selon les mêmes sources, le double de l'objectif de Microsoft pour sa Xbox Series X sur également 5 ans (plus ou moins 60 millions).



Une bémol néanmoins. Si on sait que cet objectif concerne un cumule de production des « deux » PlayStation 5 (donc la standard et la version digitale), on ignore encore si celui de Microsoft inclus le modèle Lockhart vu que seule la version X est ici notifiée et qu'on sait que les composants ne seront pas exactement les mêmes pour l'autre.