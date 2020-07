Bientôt des nouvelles du film Mega Man Bientôt des nouvelles du film Mega Man

Outre Resident Evil, Street Fighter à une époque lointaine et prochainement Monster Hunter, une autre franchise de Capcom est censée passer la case cinématographique, à savoir Mega Man.



Un projet annoncé depuis belles lurettes qui n'a finalement pas été annulé, et qui devrait faire enfin parler de lui plus concrètement dans un futur proche : lors de la Comic-Con@Home, les réalisateurs Henry Joost et Ariel Shulman ont en effet promis de faire une « grande annonce » très bientôt, et sans connaître l'état d'avancé pour le moment, on repartira au moins avec le fait que Mattson Tomlin est à l'écriture (déjà auteur sur Project Power à venir dans quelques jours sur Netflix).



On évitera cette fois de cracher à l'avance sur la chose après les succès commerciaux de Détective Pikachu et Sonic (en plus d'être relativement sympas), et on rappellera que Capcom a justement un nouvel épisode en développement, sans savoir pour l'heure à quelle « saga » il sera rattaché (principale, X, Zero…).