Junji Itô confirme officiellement avoir été invité par Kojima pour un ''jeu d'horreur''

Après s'être félicité du lancement desur PC, Hideo Kojima et son équipe sont repartis bosser sur on ne sait encore quoi mais les rumeurs d'un projet horrifique sont désormais plus vives que jamais après la confirmation officielle d'un rapprochement avec le mangaka Junji Itô (un des maîtres du genre), qui a bien confirmé avoir été invité par Kojima sur unsur lequel il ne peut évidemment donnerOn calculera d'ailleurs que l'homme sait jouer sur les mots car s'il approuve bien ce cas d'invitation, à aucun moment il ne dit quand cela a eu lieu et surtout s'il a réellement accepté.Dans tous les cas, l'envie pour Kojima de produire un jeu du genre semble toujours aussi grande et histoire de nous faire encore du mal, on peut toujours regarder à nouveau ce trailer de