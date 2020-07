Far Cry 6 : non, la 4K ne sera (évidemment) pas exclusive aux supports Xbox Far Cry 6 : non, la 4K ne sera (évidemment) pas exclusive aux supports Xbox

La rumeur n'avait que trop duré, au point que l'on pouvait se demander pourquoi Ubisoft n'a pas réagit avant : Far Cry 6 proposera bien la 4K (native ou pas) sur PC, PlayStation 5 et PlayStation 4 Pro, tout comme pour les versions Xbox Series X et Xbox One X.



Alors pourquoi une telle erreur de communication ? Tout simplement parce que le terme « 4K Ultra HD » est apparemment propre aux consoles Microsoft et qu'il ne pouvait être utilisé pour les autres supports, même si ça reviendra plus ou moins au même. Voilà voilà….



Vous pouvez retourner patienter jusqu'en février 2021, voir septembre pour une vraie présentation lors du second Ubisoft Forward.