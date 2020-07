Pas de ''taxe Next Gen'' pour les jeux Ubisoft Pas de ''taxe Next Gen'' pour les jeux Ubisoft

Interrogé sur la fameuse « taxe Next Gen », Ubisoft a indiqué clairement qu'il n'en serait rien de leur coté et que tous les titres à venir (tous cross-gen) ne verraient pas leurs tarifs modifiés sur PlayStation 5 et Xbox Series X : ce sera toujours 60 eurodollars.



Une question qui risque d'être posée à de plus en plus d'éditeurs après les déclarations de Take-Two sur le passage à 70$ de NBA 2K21 sur les prochaines consoles (donc jusqu'à 80€ chez certaines enseignes en hexagone), qui peut néanmoins encore se défendre sur le fait que les versions PS5/SX embarqueront un nouveau moteur et davantage d'améliorations, même au niveau du contenu.