Rogue Legacy 2 réclame un mois de plus Rogue Legacy 2 réclame un mois de plus

Les fans du premier épisode étaient chauds à l'idée de se lancer dans quelques uns d'ici d'une semaine mais il faudra se montrer un peu plus patient que prévu : l'Early Access de Rogue Legacy 2 ne débutera pas le 23 juillet mais le 18 août, toujours sur PC (Steam et Epic Games Store).



Cella Door Games ne parle pas Covid ici, mais s'amuse à comparer le développement à un match de football (US) avec donc son lot d'imprévus et le besoin de revoir certains points de la stratégie (donc davantage de polish et même de contenu) pour claquer le beau touchdown à la date indiquée.



On rappelle que cette suite d'un des rogue-like les plus connus de la génération apportera un système de classe pour les « héritiers », et le drôle de pari que les boss vaincus ne réapparaîtront plus, ce qui n'empêchera pas tout un tas d'autres features pour nous pourrir l'existence comme le veut tous bons représentants du genre.



Et toujours rien à signaler coté consoles.