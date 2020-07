Netflix : des visuels de l'anime Dragon's Dogma Netflix : des visuels de l'anime Dragon's Dogma

Après le poster, place à quatre premiers visuels pour l'anime Dragon's Dogma que l'on retrouvera sur Netflix à partir du 17 septembre, sous la houlette de Sublimation qui a intérêt à assurer vu le nom du studio.



Cette adaptation suivra plus ou moins l'histoire du jeu d'origine (dont on continue d'attendre l'annonce d'une suite), avec donc Ethan qui lors d'un affrontement avec un dragon centenaire voit ce dernier lui voler son coeur. Devenu un « Arisen » et accompagné de son pion Hannah, Ethan part en quête du fameux dragon et des 7 démons de ce monde (représentation des 7 péchés capitaux), chacun à même de détruire peu à peu l'humanité de notre héros.