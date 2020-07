PUBG a dépassé les 70 millions de ventes PUBG a dépassé les 70 millions de ventes

Celui qui peut être considéré comme le précurseur du Battle Royale, ou en tout cas celui qui a démocratisé le genre, continue d'être porté par une large communauté alors qu'il est le seul à se revendiquer payant sur PC & consoles quand d'autres ont amoindri le risque avec un modèle F2P.



Et le développeur est tout fier de nous annoncer que le titre a aujourd'hui dépassé la barre des 70 millions de ventes à travers le monde (dont une belle part en Asie), et on fête cela avec la mise en ligne de la Saison 8 depuis quelques heures sur les serveurs tests, et dans une semaine tout pile de manière officielle.



Une nouvelle étape qui apportera une refonte de la carte Sanhok pour améliorer la visibilité, l'arrivée de la météo dynamique sur cette dernière, et une nouvelle feature : les camions à butin qui se déplaceront d'un bout à l'autre de la map, recelant d'équipement de qualité mais il faudra faire avec leur blindage, et donc le bruit qui va avec pour exploser la carcasse.