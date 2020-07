Yakuza Kiwami 2 enfin daté sur Xbox One

La Xbox One continue de rattraper son retard dans la saga Yakuza et après la préquelle « 0 » et le premier remake, c'est maintenantqui a une date de sortie et ce sera pour ce 30 juillet, directement dans le programme Xbox Game Pass (chose qui concernera également les joueurs PC).Malheureusement, comme tous les autres épisodes et alors qu'on croise les doigts pour, ce sera uniquement des sous-titres US accompagnés des voix japonaises.