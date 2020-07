Shadow Warrior 3 a son premier trailer

Le dernier Devolver Direct a permis de lever un peu plus le voile sur le très sanglant, toujours signé par les polonais deavec la promesse d'une belle rehausse graphique (et ça se voit) ainsi que d'un gameplay bien plus poussé en matière de mobilité, notamment par l'arrivée du grappin.On attend tout cela pour l'année prochaine, uniquement sur PC pour le moment mais aucun argument valable ne permettra de refuser une édition console(s) un jour ou l'autre.