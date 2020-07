Le film Monster Hunter de nouveau reporté

Mauvaise nouvelle pour les cinéphiles (ou du moins pour les quelques éventuels intéressés), l'adaptation cinématographique dea de nouveau été reporté, n'étant désormais plus prévue pour septembre mais pour le bien plus lointain 23 avril 2021. Aucune raison particulière n'a été donnée quant à ce retard mais la pandémie doit probablement être en cause.Produit par Paul W.S. Anderson avec visiblement toujours la « confiance » de Capcom (après tout, les films Resident Evil ont rapporté un paquet de pognons), l'adaptation aura en tête d'affiche Milla Jovovich, Tony Jaa et Ron Perlman.