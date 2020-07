Crysis Remastered sortira d'abord sur Switch Crysis Remastered sortira d'abord sur Switch

Que quelqu'un offre une médaille du plus beau fail marketing à Crytek. Alors que le studio a reporté à la toute dernière minute le lancement de Crysis Remastered dans le but de « répondre aux attentes des joueurs », voilà qu'on nous annonce que réflexion faite, la version Switch est maintenue au 23 juillet, et sera donc la première du lot à sortir, comme pour dire que les possesseurs de la console de Nintendo n'ont peut être pas besoin d'autant d'attention que les autres. Sympa.



En étant moins brutal, on se dira tout de même que les versions PC/PS4/One auront droit à une petite rehausse graphique (par rapport au premier trailer en fuite) qui ne peut être fournie sur celle qui reste la moins puissante des quatre, mais il y avait tout de même meilleure façon de communiquer, n'est-ce pas...