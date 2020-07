Ubisoft officialise enfin Far Cry 6

En rumeur depuis tellement de temps qu'on ne sait même plus à quand remonte la fuite initiale,est aujourd'hui officialisé par Ubisoft qui n'a plus d'autres choix après un énième leak sur le PS Store.Et comme on s'en doutait clairement, c'est donc Gustavo Esposito qui incarnera le grand méchant après avoir fait ses preuves en la matière danset surtout. Il incarnera ici Anton Castillo, dictateur de Yara (retour à l'île tropical d'ailleurs), qui fera face à Dani Rojas, le joueur donc, voguant avec ses mercenaires dans ce qui sera le plus grand terrain de jeu vu dans la franchise, mêlant jungle et semblant d'urbanisme.Sortie prévue pour le 18 février 2021 en cross-gen (avec MAJ gratuite entre deux consoles d'une même famille) et bien entendu, le RDV est pris pour dimanche soir afin d'assister à la première présentation.