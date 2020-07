Donnie Yen (Ip Man) confirme travailler encore sur l'adaptation ciné de Sleeping Dogs

Vous allez dire que l'information ne date pas d'hier, elle remonte même à 2017, mais vu l'absence totale d'informations depuis, on aurait pu penser que le projet était tombé dans une corbeille comme bien des adaptations, ce qui n'est ici pas le cas : c'est par le biais de son compte Instagram que l'acteur Donnie Yen (…) a montré être en entraînement en vue de son travail sur la version cinématographique de, et c'est la seule chose que l'on retiendra pour le moment. Au moins ça avance.A défaut de mieux pour le moment, on croisera les doigts sur une adaptation de qualité avec le succès qui va avec, susceptible du coup de motiver Square Enix à relancer une licence qui mériterait clairement une seconde chance.