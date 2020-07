Star Wars Squadrons proposera une option pour virer une bonne partie du HUD

A l'occasion d'une nouvelle interview, cette fois avec la branche japonaise d'IGN, les créateurs du futursont venus apporter de nouvelles informations, ici sur l'immersion puisque l'on apprend que si le jeu proposer divers éléments cosmétiques à débloquer (garanti sans micro-transactions), les vrais fans qui veulent faire fi de cette surcouche pourront activer une option pour voir uniquement même en ligne les vaisseaux comme ils le sont dans les films.Plus intéressant, le titre proposera deux modes d'interface et la version « simulation » dégagera la majeure partie du HUD pour vous obliger à vous repérer dans l'espace sans toutes sortes d'aide, mais également analyser les informations sur le cockpit. Autant dire que ce mode ira à ravir avec la compatibilité VR pour ceux qui disposent du matos.Sortie prévue le 2 octobre sur PC, PS4 & One (à prix réduit de 39,99€ on rappelle), et toujours aucune information concernant une édition purement Next Gen.