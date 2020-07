Square Enix dépose pour la première fois en occident la marque Live A Live

Forcément peu connu du public occidental puisque sorti uniquement au Japon en 1994 sur Snes (puis sur la Virtual Console Wii U & 3DS), le RPGde celui que l'on appelait encore Squaresoft à l'époque vient de voir sa marque déposée par l'organisme de classification australien, ce qui donc assez surprenant et laisse entendre un retour qui cette fois pourrait concerner tout le monde.Reste donc à voir sur quelle forme et si l'on peut éventuellement estimer un coup pour le service NSO de la Switch (qui aurait bien besoin d'être un peu plus nourri), on peut également s'attendre à une sorte de remake comme Square Enix l'a déjà fait avec ses