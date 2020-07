Xbox One : 75 à 100 démos pour le Game Fest Xbox One : 75 à 100 démos pour le Game Fest

C'était l'une des promesses du Summer Game Fest et si le PC est généralement mieux servi en la matière, Microsoft vient de signer un très bon coup avec sa Xbox One en déclarant que les joueurs auront accès dès le 21 juillet à un nouvel onglet « Game Fest », fournissant entre 75 et 100 démos jouables de titres à venir, majoritairement indés on ne va pas le cacher même si de belles surprises seront probablement au rendez-vous, surtout quand on sait que vu le timing, ça devrait donc tomber pile la semaine du Xbox SX Show.



Pour l'heure, moins de 10 sont connus (dont Haven, Hellpoint, The Vale ou encore le remake de Destroy All Humans) et reste donc à étoffer tout cela en notant bien le dispositif particulier qui fait que certaines versions d'essai seront issues de prototype, ou du moins de build encore peu avancé, faisant qu'elles seront amenées à disparaître du Store une semaine plus tard (le 27 juillet).