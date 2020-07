Le Covid-19 a bien profité au marché UK Le Covid-19 a bien profité au marché UK

En ce début du mois de juillet, VGC propose de faire un bilan UK des six premiers mois d'une année vraiment pas comme les autres, frappée par la pandémie qui (et on commence à comprendre que c'est toute l'ironie de la situation) a eu un très bon impact sur le marché du JV, beaucoup devant trouver de quoi s'occuper en période de confinement.



La Switch ressort comme l'évidente grande vainqueur avec tout simplement deux fois plus de ventes au premier semestre par rapport à 2019 sur le même temps, mais les deux « vieilles » concurrentes sont loin de faire de la figuration et alors que la chute était censée être amorcée, le Covid-19 a permis d'inverser temporairement la tendance : +50 % pour la PS4 et +25% pour la One.



A noter également que :

- En terme de ventes software, c'est le meilleur mois d'avril depuis 2015.

- Un demi-million de consoles ont été vendues en mars/avril, soit 48 % de plus qu'en 2019.



Intéressant pour le marché. Mais ce serait mieux que ça n'arrive plus jamais.