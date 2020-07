Cyberpunk 2077 gardera les pieds sur terre (pas de wall-running finalement) Cyberpunk 2077 gardera les pieds sur terre (pas de wall-running finalement)

Le peuple fut suffisamment impressionné par la dernière présentation de Cyberpunk 2077 et ses possibilités en surnombre, ce qui n'a pas empêché GameReactor de s'interroger sur une promesse de 2018 qui n'a pas été retrouvé dans la démo : où est le wall-running ?



Et à cela, CD Projekt Red s'est montré clair en indiquant avoir supprimé la possibilité de courir sur les murs pour des soucis de level-design, mais que cela n'empêchera pas d'avoir tout ce qu'il faut de flexibilité grâce aux améliorations apportées à notre avatar, dont la plupart n'ont évidemment pas été montrée durant la démo qui prenait seulement place en début d'aventure.



En passant, le producteur a également indiqué que pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de se la jouer GTA en faisant n'importe quoi mais vous vous rendrez vite compte qu'il n'y a pas grand-chose de fun à en tirer. On avait d'ailleurs vite compris que l'intérêt ne serait pas sur ce détail.