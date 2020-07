Bandai Namco va faire son show le 23 juillet Bandai Namco va faire son show le 23 juillet

Bandai Namco regarde à droite/à gauche et s'est dit que vu le calme ambiant, pourquoi ne pas organiser son propre show dans son coin à l'instar d'Ubisoft. Allez.



Donc voilà qu'on nous annonce un Play Anime Live, un show bien évidemment numérique comme le veut la foutue tradition 2020, qui se tiendra dans la nuit du 22 au 23 juillet à 01h00 du matin, avec plein d'annonces et de trailers mais pour le PC, les consoles mais aussi le mobile.



Avant de commencer à baver en pensant à Elden Ring, notez quand même que vu le titre du show, ça sent surtout la foire aux nouvelles adaptations.