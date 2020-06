C'était l'ajout le plus attendu, et d'ailleurs promis depuis très longtemps, la compatibilité PlayStation VR dea enfin une date de sortie : la MAJ sortira le 22 juillet prochain.Pour fêter la chose et attirer encore plus de créateurs, le titre bénéficie d'une petite baisse de prix chez certaines enseignes. Vous pouvez notamment le trouver à moins de 30€ (au lieu de 40) sur Amazon.