Descenders : nouveau cas de ventes drastiquement boostées grâce au Xbox Game Pass

Ce n'est pas la première fois qu'un développeur tient ces propos et c'est aujourd'hui au tour de Mike Rose du studio No More Robots d'annoncer que le service Xbox Game Pass a été hautement bénéfique pour son délire VTT/arcade/rogueCar non seulement le titre remporte un gros succès en terme d'audience sur le service (cette semaine encore dans le top 10 du XGP), mais l'effet domino est directement à l'avantage du studio : plus des gens y jouent, plus ça attire des curieux ne serait-ce que par les plates-formes Twitch & co, et plus certains qui ne veulent pas forcément de service à abonnement sont tentés d'acheter directement le produit. Résultat : des ventes multipliées par cinq chaque semaine depuis l'arrivée du jeu dans le Game Pass, et trois fois plus juste en comptant la version Xbox One.De fait, afin de maintenir cette espace publicitaire (dans tous les cas, le studio ramasse de l'argent via le Game Pass), le contrat a été prolongé etn'est visiblement pas prêt de quitter le service.