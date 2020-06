Tales of Arise ne sortira pas cette année

Ce sera probablement la non surprise du jour car nous n'avions plus trop d'espoir vu le manque perturbant d'informations à son sujet depuis des mois :est officiellement reporté, quand bien même nous n'avions aucune fenêtre de sortie autre qu'un vague 2020.Donc ce sera pour 2021 au mieux, avec toutes les excuses de la part des développeurs qui ont comme d'autres dû faire face au travail à la maison à cause de la pandémie, et reste désormais à voir si Bandai Namco en profitera pour le sortir en même temps sur PS5 & SX, ce qui est d'ailleurs hautement probable.