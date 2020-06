One Piece PW4 : des visuels de Judge One Piece PW4 : des visuels de Judge

Bandai Namco a dévoilé les premiers visuels de Vinsmoke Judge, troisième et dernier personnages du « Character Pack 1 » de One Piece : Pirate Warriors 4 prévu pour cet été et donc dédié à l'arc Whole Cake puisque les deux autres protagonistes seront Charlotte Smoothie et Charlotte Cracker.



Six autres personnages sont attendus pour le suivi, donc deux autres packs, tous regroupés si on le souhaite dans un Season Pass.