Assassin's Creed Valhalla : le directeur créatif préfère poser sa démission pour ''raisons personnelles'' Assassin's Creed Valhalla : le directeur créatif préfère poser sa démission pour ''raisons personnelles''

En toute fin de développement car attendu pour les fêtes de fin d'année en cross-gen, Assassin's Creed Valhalla vient de perdre son directeur créatif Ashraf Ismail, pourtant nouvel homme fort de la licence depuis qu'il avait posé ses mains sur Black Flag avant de remettre la saga sur bons rails grâce à Origins.



Un départ brutal ou presque, car pour ceux qui ont laissé traîner l'oreille plus tôt dans la semaine sur les réseaux sociaux, cette démission soudaine pour « raisons personnelles » n'a pas de secret. Certes, nous ne sommes pas dans le même cas de figure que Chris Avellone et les accusations portées contre lui pour harcèlements sexuels, mais quelques photos de conversations disons assez « libertines » ont porté un sévère coup à sa réputation, dont il ne souhaite pas voir de répercussions sur la communication autour de son jeu.



Mais cela ne nous regarde pas comme dirait l'autre.



« Je démissionne de ce projet qui me tenait à coeur pour gérer au mieux mes problèmes personnels. La vie de ma famille comme la mienne sont brisées. Je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont été blessés par cela. »