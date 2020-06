Sniper Ghost Warrior Contracts 2 pour la fin d'année Sniper Ghost Warrior Contracts 2 pour la fin d'année

Toujours pas présenté depuis le temps, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 dispose tout de même désormais d'une fenêtre de sortie, et ce sera donc en fin d'année sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec toujours une reprise de la formule mise en place dans le premier « Contracts », donc de simples missions plus rythmées qui permettaient d'oublier l'open-world moyen de Ghost Warrior 3.



Et c'est tout, hormis ce render montrant un héros avec la pose la plus classique du monde, et la promesse d'une nouveauté « majeure », qu'on soupçonne être de la coopération mais il faudra patienter pour que CI Games lâche le secret (et un trailer).