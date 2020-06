Insurgency Sandstorm commence à parler cross-gen

Succès PC attendu sur consoles depuis un certain moment déjà, le FPS tactiqueva continuer de prendre son temps puisque Focus Home vient d'annoncer que la date PS4/One du 25 août ne sera finalement pas tenue, rajoutant que le report est désormais jusqu'à « une date indéterminée ». Ce qui est très vague quand même.D'ailleurs, si cette version n'est toujours pas annulée, les propos des développeurs de New World Interactive laisse clairement entendre que ceux qui vont franchir un certain pas en fin d'année devraient avoir droit à des éditions dédiées à la PlayStation 5 et la Xbox Series X, même si rien n'est encore officiellement signé.