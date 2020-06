Charts UK : l'indécent Mario Kart 8 Deluxe Charts UK : l'indécent Mario Kart 8 Deluxe

Trois ans après son lancement (et six ans après la version d'origine sur Wii U), Mario Kart 8 Deluxe ose de nouveau s'afficher en tête du classement UK, profitant aussi bien du manque de sorties que de quelques promotions la semaine dernière, ayant d'ailleurs permis un boost général de jeux Switch : 15 jeux estampillés Nintendo sont dans le top 40, dont 51 Worldwide Games qui fait une très bonne deuxième semaine (seulement -18%).



Rien à dire de plus hormis la remontée du pas non plus récent Forza Horizon 4 (bundle en promotion) et le fait que le n°1 du prochain classement devrait être tout autre.



1. Mario Kart 8 Deluxe (+6)

2. Ring Fit Adventure (=)

3. FIFA 20 (-2)

4. Grand Theft Auto V (+1)

5. Animal Crossing : New Horizons (-3)

6. Call of Duty : Modern Warfare (-2)

7. Minecraft Switch (+5)

8. Forza Horizon 4 (+6)

9. 51 Worldwide Games (-3)

10. Luigi's Mansion 3 (+6)