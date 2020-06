Des nouvelles de XIII Remake avant le trailer

Microids donne des nouvelles du remake deavec quelques visuels et déjà l'annonce d'une édition limitée que vous pouvez retrouver ci-dessous. On découvre également que la date de sortie est signée pour le 10 novembre (PC, PS4, One, Switch), soit tout de même 17 ans après l'original, à l'époque signé par Ubisoft qui n'a malheureusement jamais souhaité s'attarder sur un deuxième épisode.Notons enfin que l'on a rendez-vous dans la soirée pour un premier trailer dans le cadre du Summer of Gaming.